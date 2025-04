Alassio, sabato 26 aprile pranzo speciale al social bar “NonUnoMeno”

L'iniziativa è volta a creare un'ulteriore occasione per apprezzare questo luogo speciale della città di Alassio, sede dell’importante progetto di inclusione sociale a cura della Cooperativa Sociale Jobel, dell’ANFFASS e del Comune di Alassio. Il progetto NonUnoMeno - giunto al dodicesimo anno di attività e visitato lo scorso 2 ottobre dal Ministro per le disabilità On. Alessandra Locatelli - è stato ideato per offrire servizi di bar e ristorazione attraverso un progetto di inserimento per persone con difficoltà sociali e disabilità. Il Social bar coinvolge direttamente le persone fragili e disabili che, affiancate a educatori specializzati, si occupano con professionalità ed entusiasmo di tutte le fasi della ristorazione, dalla cucina alla tavola.