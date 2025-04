Le Città di Alassio e Laigueglia celebrano il 25 Aprile, 80° anniversario della Festa della Liberazione

"Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere giustizia sociale senza libertà" è la frase del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, originario di Stella, in provincia di Savona, scelta quest'anno da A.N.P.I. Sezione Alassio – Laigueglia in occasione del 25 Aprile, nell'80 anniversario della Festa della Liberazione.