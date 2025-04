I dati del Comune di Savona: più aperture che chiusure, un piccolo passo avanti per il commercio cittadino

"I dati nazionali diffusi qualche tempo fa dall'Istituto Tagliacarne e da Anci – ha spiegato Di Padova – hanno evidenziato una crisi e una riduzione del commercio nelle principali città capoluogo, specialmente nel Centro-Nord, tra il 2012 e il 2024. Usando la lente d'ingrandimento per verificare puntualmente, attraverso i dati in nostro possesso – cioè le pratiche autorizzative che passano dal nostro Suap, l'Ufficio Commercio – abbiamo potuto verificare che il saldo tra nuove aperture e cessazioni è positivo e indica una lieve ma costante ripresa di fiducia, e quindi di nuove aperture, nei principali settori che possiamo fotografare dalle pratiche autorizzative."

Tra le iniziative per potenziare il commercio in questi anni ci sono le agevolazioni per le nuove aperture e forme di sostegno per quei commercianti che si mettono in rete.