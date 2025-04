Cantieri e traffico, Impegno per Finale: "Gestione che non va: sistemare la viabilità o presto continui intasamenti"

“Salita del Grillo con una restrizione inutile da sei mesi e nessun cantiere. Strada provinciale per Le Manie con cantiere immobile e semaforo. Statale Aurelia con frana praticamente non gestita”.

Sono queste le criticità su cui il gruppo “Impegno per Finale” punta il dito affrontando il tema viabilità, molto sentito nella cittadina rivierasca in questi giorni dove a tenere banco è in particolare la chiusura della strada all'altezza del porticciolo di Capo San Donato.

Secondo il gruppo di minoranza consiliare vi sarebbe una gestione inadeguata e inefficiente della viabilità e dei cantieri sul territorio comunale: “Questi mesi sono stati molto turbolenti dal punto di vista della viabilità - esordisce il capogruppo Andrea Guzzi - Spesso tutto è giustificato e accettato con sacrificio in periodo autunnale e invernale . La manutenzione del ponte dell’Aurelia, i lavori dell’acquedotto in via Pineta, la frana a San Bernardino, la frana sulla Provinciale per Le Manie e altro ancora. I cantieri creano disagio e disappunto perché rallentano la nostra quotidianità e la nostra frenesia , che fa sempre più parte delle nostre vite. Ma che almeno siano attivi ed operativi”.

Il primo punto specifico è su Salita del Grillo che “sta traguardando quasi sei mesi di chiusura e semaforo senza aver visto un operaio in cantiere. Una chiusura prima e un semaforo poi che, a nostro parere, sono del tutto inutili” continua il capogruppo. “Come ricordato più volte in Consiglio Comunale e sulle testate giornalistiche già a dicembre si poteva e si potrebbe arginare diversamente il cantiere e permettere ugualmente il doppio senso liberando in questo modo gli 'ostaggi' del quartiere da mesi costretti ad inutili disagi”.

“Incomprensibile ancora il restringimento della carreggiata in Salita del Grillo in contrasto con il parcheggio permesso nella parte superiore in via Caviglia - aggiunge - Se il muro è pericoloso perché permettere di parcheggiare sopra dei mezzi? Da mesi ci viene garantito che il problema sarà risolto prima dell’estate, anche se ormai la stagione è alle porte ma non c’è ancora l’affidamento dei lavori. E a distanza di cinque mesi è venuto in mente di far fare una perizia per farsi dire ciò che noi abbiamo suggerito immediatamente”.

“Non parliamo poi del cantiere di Strada Provinciale per Le Manie - continua Guzzi - Un cantiere provinciale ma che da ottobre interessa in arteria importante di Finale Ligure. Possibile che sia ancora operativo a distanza di così tanti mesi? Il semaforo che lo interessa crea ulteriore confusione nei percorsi alternativi alla Statale, e da parecchio tempo non si vede un operaio a lavoro”.

“Sappiamo che amministrare non è cosa semplice ma non comprendiamo come sia possibile gestire in modo così maldestro tutte le situazioni del momento” aggiungono dall'opposizione.

Focus quindi sulla frana di Capo San Donato: “E' certamente un danno delle dimensioni importanti. Tutti speriamo che venga presto ripristinato un senso alternato con semaforo che purtroppo durerà dei mesi (periodo durante il quale si provvederà alla messa in sicurezza). Se la viabilità cittadina non sarà sistemata entro pochi giorni avremo un intasamento continuo e costante di Aurelia e vie interne. C’è qualcosa che non sta funzionando” chiosano da "Impegno per Finale".