Andora torna a Euroflora con un’aiuola da 100 mq ispirata al progetto "Ricordare il passato per costruire il futuro" di Borgo Castello

Il comune di Andora fra i protagonisti di Euroflora a Genova. Nello scenario del Waterfront di Levante, l’aiuola di ben 100MQ, racconta al pubblico il progetto pilota di rigenerazione urbana dell’antico nucleo medievale di Borgo Castello, selezionato da Regione Liguria e per cui l’amministrazione Demichelis ha ricevuto un contributo dal MIC di 20 milioni di euro, fondi europei PNRR.

L’aiuola è una creazione di forte impatto che ha già conquistato gli apprezzamenti degli operatori del settore che l’hanno visionata in anteprima in occasione dell’inaugurazione e della presentazione alla stampa avvenuta ieri.

Borgo Castello, uno dei più bei complessi monumentali della Regione, è presentato a Euroflora con una installazione che ricostruisce, in scala 1:5, con una struttura in rete elettrosaldata, la chiesa dei SS Giacomo e Filippo e l’attigua Torre campanaria. Il tutto circondato da un orto, miniatura del parco agricolo bio che è in corso di realizzazione a Borgo Castello e che, insieme alla riqualificazione dell’antico Paraxo in corso e alla rigenerazione dei ruderi dell’antico nucleo medievale, porteranno alla rinascita e al ripopolamento dell’antico borgo andorese.

Il visitatore di Euroflora viene così immerso nei colori tipici liguri: il verde tenue degli oliveti, quello brillante degli agrumi, il grigio delle lavande in contrasto con il verde acceso e variegato delle aromatiche, il tutto disposto su tre livelli differenti, a cornice della struttura in ferro. L’interno della Torre è arricchito con una collezione di Tillandsie, disposte su più livelli. A complemento, arnie per apicoltura, pannelli informativi con Qrcode che permettono visionare le foto di Andora realizzate dai studenti della scuola media Benedetto Croce che hanno anche creato degli origami in carta e i dettagli architettonici della chiesa. Un progetto didattico realizzato sotto la guida dei docenti di indirizzo tenico-artistico.

“Per la terza volta abbiamo accettato l’invito a partecipare a Euroflora – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis che ha partecipato alla cerimonia di presentazione insieme all’Assessore all’Ambiente e alle Politiche Giovanili Alexandra Allegri – Ci viene offerta una importante opportunità per far conoscere Andora alle migliaia di visitatori che arriveranno a Genova, per promuovere le eccellenze del nostro territorio, dalla costa all’entroterra, attraverso una installazione davvero significativa. Con le aromatiche, i prodotti dell’agricoltura della nostra piana e i colori che caratterizzano il nostro entroterra, raccontiamo la rinascita del borgo antico e il suo imminente futuro, quale polo di attrazione culturale e turistica anche attraverso la realtà virtuale dinamica. Un racconto fra passato e futuro costruito anche con l’aiuto dei docenti e degli studenti della scuola Media di Andora, la cui realizzazione è stata affidata alla COA che sa unire creatività e competenza tecnica”.

“La nostra istallazione è un inno ai colori del nostro entroterra, valorizza il nostro nucleo più antico ed è un invito alla tutela del nostro territorio attraverso la rappresentazione anche di un orto biologico – ha dichiarato l’assessore all'Ambiente Alexandra Allegri - La partecipazione ad Euroflora è stata anche l’occasione per coinvolgere i ragazzi delle nostre scuole nella scoperta degli scorci più significativi di Andora che hanno immortalato in splendide foto e che hanno approfondito la storia locale anche con l'aiuto dei loro docenti di indirizzo tecnico-artistico"

Andora sarà protagonista ad Euroflora anche con un convegno dal titolo “Andora, terra di ulivi e olio EVO. Paesaggio, gusto e sostenibilità” in programma il 30 aprile, alle ore 10.00.

“Il focus sarà la pianta d’ulivo che ad Andora come in tutta la Liguria, caratterizza il paesaggio, accoglie chi visita il nostro entroterra, è simbolo di una cultura agricola antica che è anche presidio del territorio, da preservare e far conoscere insieme all’olio EVO, vero prodotto d’eccellenza – ha dichiarato il Consigliere con delega all’Agricoltura Flavio Marchiano.

Con l’occasione, nel corso del convegno, saranno promosse anche le manifestazioni Merenda nell’Oliveta organizzata con l’associazione Città dell’olio per il 17 maggio negli uliveti andoresi e la Fiera Azzurro Pesce d’autore in programma ad Andora, dal 23 al 25 maggio nell’approdo turistico andorese.