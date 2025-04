'I campi di patate fanno le onde': il nuovo libro di Graziella Belli tra amicizia e guerra da Ormea al Ponente Ligure (video)

'I campi di patate fanno le onde. Storie di amicizia e guerra lungo il Tanaro' è il libro appena uscito per 'Fusta Editore', collana 'Fuori Traccia' della scrittrice di Ormea Graziella Belli.

L'intervista

Le vicende dei due giovani protagonisti si snodano tra il 1939 e il 26 aprile del 1945 tra Ormea, la valle Arroscia, ma anche in Riviera, ad Alassio.

Per Giusto e Lorenzo la vita è il suono delle risate tra i vicoli, le bici lanciate nei sentieri, le albicocche rubate dai rami più alti, tre soldi in tasca a testa. Poi arriva la guerra, all'inizio sembra lontana, un' eco smorzata dalle montagne. M la fame morde, le strade si riempiono di camicie nere, i giochi finiscono . Lorenzo sceglie il fucile, Giusto è costretto a a rimanere con les sue galline e la terra, a fare i conti con tutto ciò che la guerra porta via e non restituisce.

Con la prefazione di Vittorio Coletti e le illustrazioni di Marco D'Aponte, Graziella Belli, come scrive Coletti "rievoca un piccolo mondo antico, laborioso e solidale, che non teme la fatica nè la miseria, e, con la bontà dei gesti e l'autenticità della lingua, organizza la sua mite difesa dall'orrore della guerra del mondo intero di allora".