Raccolta differenziata, Finale riorganizza il servizio: nuove isole ecologiche e punti di conferimento per i locali del Borgo

Ha l'obbiettivo di migliorare la qualità del servizio e garantire maggiore ordine e decoro nei diversi rioni della città, il piano che il Comune di Finale Ligure ha avviato con Sat per la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti.

Un piano comprensivo di misure che variano dalla riqualificazione e la risistemazione delle isole ecologiche fino ad alcune modifiche a entrambe le tipologie di conferimento, quelli delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche.

Per quanto concerne queste ultime, il progetto prenderà forma partendo da Finalborgo con due punti di conferimento: «Il primario obbiettivo è un miglioramento della qualità del servizio, con un'attenzione maggiore in termini igienici e di decoro - spiega l'assessore alle Società Partecipate, Valter Sericano - A questo proposito, sono già stati avviati incontri con l'utenza non domestica quindi commerciali, soprattutto a Finalborgo, per migliorare il deposito dell'organico che si crea nel rione, che è zona densamente costellata da pubblici esercizi di somministrazione di cibo e bevande. Con queste ultime si è avviato un discorso che porterà a variare il metodo di raccolta dal “porta a porta”, evitando l'esposizione per le vie del centro del rione dei singoli mastelli, passando al conferimento in punti di raccolta con contenitori chiusi a chiave».

«In una prima fase - continua l'assessore -, i punti di raccolta saranno collocati a Porta Testa e via dell'Annunziata e zone limitrofe, con un terzo punto in fase di definizione all’interno delle mura, che saranno movimentati in base agli orari di conferimento e ritiro. Il sistema prevedrà fasce orarie ben definite: il conferimento sarà possibile in orario pre-serale, mentre la raccolta avverrà nelle prime ore del mattino, in modo da limitare al massimo il disturbo acustico dovuto al passaggio dei mezzi».

L'obbiettivo è quello di ampliare la modalità ad altri rioni, come sottolinea Sericano: «In questo modo, ogni attività potrà smaltire i rifiuti senza dover esporre il proprio mastello all’esterno, contribuendo a mantenere maggiore ordine e pulizia nel centro storico. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, avviata in via sperimentale, con l’intenzione di estendere il modello anche ai rioni di Finalmarina e Finalpia».

Parallelamente, per quanto riguarda le utenze private, è previsto il rinnovo delle stazioni di raccolta, con la sostituzione di otto isole ecologiche che verranno rinnovate con nuovi cosiddetti “cassonetti intelligenti”.

Le nuove installazioni interesseranno: cinque postazioni a Finalmarina (zona stazione ferroviaria, via Saccone, via de Raymondi e due tra via della Concezione e via San Pietro sul lungomare); due a Varigotti, in una nuova collocazione non prossima alla passeggiata, e una in Finalborgo sulla cui collocazione sono in corso valutazioni circa l'impatto che avrà la sosta dei mezzi addetti al ritiro sulla viabilità durante la movimentazione dei cassonetti per lo svuotamento. Sull'isola ecologica presente invece a Finalpia in via Santuario verranno installate nuove paratie, come avverrà anche per le altre aree sopraindicate; ognuna delle paratie avrà una foto coerente al rione in cui è posizionata l'isola.

Cambierà invece la modalità di raccolta a Calvisio, nella zona di via Buonviaggio. «Dopo un confronto coi residenti e su loro richiesta, questi si sono dimostrati favorevoli e desiderosi di posizionare un'isola in luogo del precedente “porta a porta” per risolvere problemi di raccolta di natura tecnica. Anche in questo caso saranno quindi posizionati nuovi cassonetti intelligenti» afferma l'assessore Sericano.

Afferma quindi l'assessore Umberto Luzi, delegato all'Ambiente: «Finale Ligure si prepara a un importante rinnovamento nell'ambito della gestione dei rifiuti. Grazie a nuovi allestimenti dei punti di raccolta, il Comune mira a rendere la città più decorosa e accogliente per residenti e turisti. Le iniziative recenti non si limitano solo all'aspetto estetico: sono previsti anche un incremento dei cestini porta rifiuti, un passo fondamentale per migliorare la pulizia degli spazi pubblici. Con l'arrivo della bella stagione, cresce l'afflusso di visitatori, e con esso la necessità di garantire un ambiente pulito e ordinato. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipenderà fortemente dalla collaborazione di tutti. Residenti, attività commerciali, amministratori condominiali e proprietari di abitazioni in affitto sono chiamati a fare la loro parte. È fondamentale che ognuno si impegni nel corretto conferimento dei rifiuti».

Nel piano rientra anche un'azione di controllo: «Con la deliberazione del prossimo Consiglio Comunale del 29 aprile che all'ordine del giorno prevede una variazione di bilancio specifica, sarà inoltre prevista l'implementazione della videosorveglianza anche allo scopo di mitigare i fenomeni di non corretto conferimento dei rifiuti» conclude quindi, in quanto delegato al Bilancio, l'assessore Sericano.