Albenga celebra l’80esimo anniversario della Liberazione, pergamena per il partigiano Mario Della Valle

Albenga – Città Medaglia d’Oro al Merito Civile – ha celebrato con profondo coinvolgimento e partecipazione l’80° anniversario della Liberazione. Un traguardo importante, che l’amministrazione e la comunità intera hanno voluto onorare con due giornate intense, dense di significati e memoria.

Il 24 aprile, le celebrazioni si sono aperte in serata con la fiaccolata del “Cammino della Memoria”, partita dalle ex case Incis di via Fiume. Un corteo silenzioso e carico di emozione ha percorso le vie della città, ricordando i luoghi simbolo della Resistenza e rendendo omaggio a chi ha lottato per la libertà.

Il 25 aprile, la giornata è iniziata con la funzione religiosa nella Cattedrale di San Michele Arcangelo. Poi, alle 9.45, la deposizione dei fiori al Monumento ai Caduti in piazza IV Novembre, seguita dal corteo verso Piazza del Popolo per l’omaggio al Monumento dei Partigiani.

L’orazione ufficiale è stata affidata a Giovanni Lunardon, docente di storia e consulente ISREC. A seguire, il corteo ha raggiunto il Sacrario della Foce del Centa, accompagnato dal Corpo Bandistico G. Verdi, sostando presso il cippo, luogo simbolico per la memoria locale.

A dare inizio ufficiale alla cerimonia del 25 aprile è stata Roberta Monterosso, che ha aperto gli interventi con l’inno di Mameli, a cui è seguito il discorso del primo cittadino di Albenga Riccardo Tomatis.

Uno dei momenti più toccanti della giornata è stata la consegna della pergamena quale onorificenza a Mario Dalla Valle, classe 1927, partigiano, testimone diretto di una stagione eroica e dolorosa della nostra storia.

A chiudere le celebrazioni sarà, questa sera alle 18 nei Giardini Pubblici Libero Nante, il Concerto della Liberazione con l’esibizione dell’Accademia Musico-Vocale Ingaunia “E. Marcelli”, che regalerà al pubblico un momento di riflessione in musica, trasformando il ricordo in emozione condivisa.