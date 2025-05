Stella, la strada Reverdita pronta a diventare comunale: in Consiglio l'atto preliminare per l'accorpamento

"Dopo ben 11 anni di attesa, finalmente iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel per la strada consortile Reverdita ed il suo inserimento all'interno del patrimonio comunale".

A dirlo il Comune di Stella dopo che ieri in Consiglio comunale è stato portato l'atto preliminare per l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno.

"Questo è il primo passo concreto verso la presa in carico definitiva della strada da parte del Comune - spiegano - Un ringraziamento importante va al Consigliere ed ex Assessore Roberto Cavicchini, che con la sua dedizione ha continuato a seguire da vicino questa vicenda. Il suo impegno, unito al prezioso lavoro del CDA del Consorzio presieduto dal Sindaco, dell'UTC comunale e del Segretario Comunale, ha reso possibile questo primo e importante traguardo".

"Siamo fiduciosi che questo sia l'inizio della definitiva risoluzione di una questione cruciale per i residenti e per l'intero territorio. Continueremo a lavorare con impegno per portare a termine questo processo" concludono dal Comune di Stella.