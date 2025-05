Incendio tetto a Magliolo: vigili del fuoco mobilitati

Momenti di apprensione ieri sera a Magliolo per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 23.30, quando è stata segnalata la presenza di fumo e fiamme provenienti dall’edificio. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, che si sono prontamente attivati.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Finale Ligure, con il supporto dell’autoscala inviata dalla centrale operativa di Savona. Le operazioni di spegnimento si sono svolte rapidamente, evitando conseguenze peggiori.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici.