Schianto in moto a Pallare: giovane ricoverato con diverse fratture ma non in pericolo di vita

È ricoverato con diverse fratture, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, nel reparto di medicina d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure A.R., il giovane classe 1993 coinvolto in un incidente stradale domenica scorsa a Pallare. Mentre guidava la sua motociclietta, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi della Croce Bianca di Carcare, l’automedica e le forze dell’ordine, che hanno gestito le operazioni di soccorso e provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Dopo le prime valutazioni sul posto, il giovane è stato trasportato in codice rosso al nosocomio pietrese.

Nonostante la gravità dell’incidente, il centauro è rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso.