L'Agenzia del Demanio mette sul mercato l'ex carcere Sant'Agostino e il Forte Monte Burot

L'ex carcere Sant'Agostino a Savona, l'ex Forte Monte Burot a Quiliano e l'ex deposito di Artiglieria ad Albenga.

Questi gli immobili del savonese che l'Agenzia del Demanio ha inserito nella nuova sezione “Crea valore, investi con noi”, dedicata agli investitori privati, nazionali e internazionali, che contiene informazioni sugli immobili dello Stato disponibili per operazioni di valorizzazione, recupero e rifunzionalizzazione.

Si tratta di una piattaforma digitale che contiene una prima selezione di circa 400 immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale, rappresentati su una piattaforma cartografica, descritti in funzione della loro possibile destinazione d'uso (culturale-turistico, social/senior housing, residenze universitarie e destinazioni miste) e corredati da schede, immagini e dati sulla tipologia, dimensione, ubicazione e stato manutentivo, grazie ai quali l’investitore può valutare il proprio interesse e, in caso, richiedere ulteriori informazioni e supporto.

Gli immobili vengono selezionati con l’obiettivo di creare sinergie tra gli interessi degli operatori di mercato, profit e no profit, e l’offerta immobiliare dell’Agenzia, orientando le operazioni verso la valorizzazione e la riqualificazione urbana.

L'ex casa circondariale di Piazza Monticello avrà una destinazione "culturale turistico" così come il Forte Monte Burot, destinazione mista per l'ex Deposito Artiglieria di Regione Pratogrande che ha provvedimenti di tutela storico-artistico e idraulico. In Liguria in totale sono 15.

“Da un paio di anni il Comune di Savona ha manifestato al Demanio formale interesse ad avvalersi del federalismo culturale demaniale che prevede il trasferimento gratuito del bene vincolato a fronte di un progetto di valorizzazione - dichiara l'assessore all'Urbanistica di Savona, l'architetto Ilaria Becco - In tale ottica ricordiamo che il carcere Sant’Agostino è stato individuato come uno degli edifici iconici del dossier di candidatura di Savona 2027 e che tale progettazione sta andando avanti anche con il coinvolgimento di altri soggetti del nostro territorio”.

“Da tempo ci sono contatti e scambi con l’Agenzia regionale del Demanio - aggiunge l'assessore - con la quale abbiamo un rapporto positivo di collaborazione e in questo contesto abbiamo avviato gli usi temporanei del bene, tanto è vero che già l’anno scorso è stata attivata una prima sperimentazione con le installazioni artistiche del Festival Connexxion, festival che si ripeterà anche quest’anno”.

“Confidiamo che tutto il percorso avviato da tempo si possa concludere nel modo migliore e nell’interesse pubblico” chiosa l'assessore Becco.

L'Agenzia del Demanio ha arricchito il proprio sito con altre due nuove piattaforme interattive "Immobili di proprietà ed in uso dello Stato" e "Piani città" progettate per offrire a cittadini, investitori e stakeholder una visione chiara e dettagliata del patrimonio immobiliare pubblico e delle sue potenzialità di sviluppo.

“Immobili di proprietà ed in uso dello Stato” presenta una mappa interattiva che localizza gli edifici di proprietà e in uso dello Stato per fornire una panoramica accessibile e dettagliata del portafoglio immobiliare pubblico, facilitando la comprensione della sua distribuzione sul territorio nazionale. Nel savonese per altro sarebbero molteplici, soprattutto nel comune capoluogo dove se ne contano 53, 26 a Cairo e 25 tra Ceriale e Albenga.

La sezione “Piani Città” illustra i progetti di trasformazione urbana in corso, attraverso una narrazione interattiva, offre dettagli sugli immobili coinvolti nei Piani Città degli immobili pubblici e sulle iniziative attuate, evidenziando le opportunità di sviluppo e valorizzazione del patrimonio. Le tre sezioni sono interconnesse per offrire un'esperienza di navigazione intuitiva e coinvolgente. L’obiettivo è promuovere una gestione più efficiente, trasparente e partecipativa del patrimonio immobiliare pubblico e incentivare investimenti strategici sugli asset statali.