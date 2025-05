Ricorso rigassificatore, Orsi e Meles attaccano il Comune: "Dimostrazione di superficialità su un tema che meritava attenzione e cura"

Una brutta figura e uno sbaglio nuovamente sul ricorso.

Così i consiglieri comunali Fabio Orsi e Manuel Meles puntano il dito contro l''amministrazione Russo e il ricorso definito inammissibile dal Tar del Lazio.

Il Comune di Savona lo aveva presentato contro il mancato inserimento nella conferenza dei servizi per il progetto sul posizionamento del rigassificatore a 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km dal comune capoluogo.

"Pur essendo una pessima notizia, non è che il rigetto dei due ricorsi presentati dal Comune di Savona spiani la strada al rigassificatore. La decisione di non procedere, come tutti noi auspichiamo,

sarà presa da Roma. La posizione della Regione però sarà determinante (il fatto che manchi ancora la nomina del niovo

commissario di Governo per procedere e che immagino non sarà assolutamente Bucci, è per me un’ottima notizia) e la ferma contrarietà di Bucci stesso resta l’elemento di maggiore garanzia in questa situazione - il commento del consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi - Fa molto arrabbiare però che abbiamo perso la possibilità di fermare o rallentare pesantemente il progetto attraverso uno strumento 'giudiziale' e questo perché, semplifico, abbiamo sbagliato i ricorsi".

"Nel primo caso perché 'ci siamo rivolti' al giudice sbagliato per competenza territoriale. Nel secondo, semplifico nuovamente, perché abbiamo impugnato gli atti sbagliati o comunque non tutti gli atti che dovevano essere impugnati - continua Orsi - Ricordo che il famoso ordine del giorno 'unitario' col mandato al sindaco di incaricare un legale avvenne dopo settimane che chiedevamo (uso il plurale ma non eravamo in tanti, anzi) di avviare subito le azioni legali perché in quel tempo, finché c’era Toti, solo così avremmo potuto fermare il progetto. Si attese, si prese tempo poi è andata come stiamo vedendo".

"Come avevamo già anticipato tempo fa, l’amministrazione ha impugnato al Tar l’atto sbagliato. Dopo l’errore sulla sede del tribunale, sempre sollevato da noi, ci aspettavamo questo esito: una dimostrazione di superficialità su un tema, quello del rigassificatore, che meritava attenzione e cura, nei tempi e nelle procedure" ha spiegato il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Manuel Meles.

"Ovviamente lo stop dipenderà esclusivamente dalle volontà politiche di Regione e Governo, ma la brutta figura sul ricorso resta e ci lascia perplessi per la scarsa attenzione sull’argomento" conclude l'esponente pentastellato.