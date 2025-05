"Uscire dall'ombra: storie di partigiane savonesi": il 9 maggio appuntamento nella sala rossa del Comune di Savona

In occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione, il Soroptimist International Club di Savona, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea e il Comune di Savona celebrano la partecipazione del sesso femminile alla lotta contro il nazifascismo con una manifestazione dal titolo "Uscire dall'ombra: storie di partigiane savonesi", che si terrà alle ore 17:00 di venerdì 9 maggio nella sala rossa del palazzo comunale.

In un Paese come il nostro, nel quale la Resistenza è stata declinata al maschile, la dottoressa Anna Traverso (archivista e bibliotecaria dell'ISREC di Savona) ci aiuterà a conoscere e ricordare il coraggio e il sacrificio delle donne del nostro territorio che, fra mille difficoltà, spesso sfidando le convenzioni dell'epoca, lottarono per ridare all'italiano dignità e libertà, la maggior parte delle quali, a guerra finita, ritornarono nell'ombra, senza rivendicare il ruolo di protagoniste (che pure avevano avuto) e senza che il loro valore fosse riconosciuto.