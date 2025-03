A Pietra Ligure "Il silenzio che rimbomba": una serata di riflessione sulla lotta alle mafie e alla criminalità ambientale

Pietra Ligure ha risposto con entusiasmo e consapevolezza all’appuntamento organizzato in occasione della XXX “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

L’evento, organizzato dal Comune di Pietra Ligure – Assessorato alle Politiche Sociali – insieme al Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2, al Presidio del Ponente Savonese dell'Associazione Libera “Antonino Agostino e Ida Castelluccio” e all’Associazione "A Cielo Aperto", ha avuto luogo ieri sera presso il Centro Polivalente "Carlo e Nello Rosselli".

La serata, intitolata "Il silenzio che rimbomba. Riscattiamo il territorio", ha visto la partecipazione di relatori di rilievo, tra cui Luca Traversa, Sostituto Procuratore del Tribunale di Savona, e Paolo Ripamonti, Assessore alla sicurezza di Regione Liguria. Prezioso anche il contributo di Cinzia Aicardi, coordinatrice delle attività dell’associazione "A Cielo Aperto".

A dare il benvenuto ai partecipanti è stato il sindaco Luigi De Vincenzi, che ha sottolineato con soddisfazione la presenza di un pubblico numeroso e qualificato, composto non solo da autorità civili e militari, ma anche da tanti giovani e cittadini interessati: "Non è scontato vedere una sala piena di venerdì sera per parlare di mafia ed ecomafia", ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi temi.

Insieme all’Assessore alle Politiche Sociali Marisa Pastorino, ha poi ricordato l’impegno del Comune pietrese nel riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata: "Il Comune di Pietra ha nel suo patrimonio un bene immobile confiscato alla mafia, trasferitogli nel 2022 dall' "Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", riqualificato grazie ad un contributo di Regione Liguria con un progetto che restituisce ai cittadini spazi a servizio della comunità e promuove la cultura della legalità . Nello scorso mandato amministrativo abbiamo fatto un passo concreto in questa direzione, con una iniziativa positiva e innovativa legata al reinserimento sociale a favore dei nostri cittadini più fragili".

Nel corso della serata un ringraziamento speciale è stato rivolto dal sindaco agli scout, promotori dell’iniziativa, e al presidio del ponente savonese di "Libera" per il loro costante impegno nella diffusione della cultura della legalità.

L’evento si è concluso con grande coinvolgimento emotivo, grazie anche alla partecipazione attiva degli scout, che hanno saputo trasmettere al pubblico l'importanza dell'impegno collettivo contro ogni forma di illegalità.