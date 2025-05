Finale, a Pia e Marina settimane di asfaltature: dal 12 maggio gli interventi, modifiche alla viabilità

Prenderanno il via a partire da domani, lunedì 12 maggio, due interventi di manutenzione del manto stradale con nuove asfaltature tra Finalpia e Finalmarina, che comporteranno alcune modifiche temporanee alla viabilità, disposte con relativa ordinanza pubblicata nei giorni scorsi sull'albo pretorio.

I primi lavori interesseranno la zona tra via Paradiso e la parallela via Rossini, a Pia. A seguire, da lunedì 19 maggio, sarà coinvolta anche via Caviglia a marina, indicativamente nel tratto compreso tra via Torino (ossia l'intersezione con l'Aurelia) e il civico 22. In entrambi i casi, i lavori non dovrebbero durare più d'una settimana.

In entrambi i casi, sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7:00 del 12 maggio fino al termine dei lavori, per tutte le categorie di veicoli; nei giorni dell'esecuzione dei lavori la regolazione del traffico dalle 8:00 alle 18:30 sarà a carico della ditta esecutrice con movieri.

In via Caviglia, inoltre, all’altezza del Park Hotel Castello, sarà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o preferibilmente da movieri.

Durante i lavori sono previsti restringimenti della carreggiata e deviazioni temporanee sia per i veicoli che per i pedoni, che saranno gestiti e regolati dalla presenza di movieri. In ogni caso, sarà sempre garantito l’accesso pedonale alle abitazioni e alle attività commerciali situate nelle zone interessate, grazie all’assistenza di personale incaricato a facilitare il passaggio.