Ponte Italia '61 a Cairo, gettata la prima campata e si prepara la demolizione di altre due

Sopralluogo del 'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica Fabrizio Ghione al ponte Italia 61 in fase di ricostruzione, dove si lavora anche questa matitna di domenica 11 maggio.

In occasione del sopralluogo Ghione fa il punto sullo stato dei lavori.

"La settimana scorsa è stata gettata la prima campata- spiega l'assessore del Comune di Cairo - e in questi giorni si sta procedendo con l’idrodemolizione per preparare la seconda e la terza. L’obiettivo è completare le gettate delle prossime due campate entro 10 giorni, con un impegno continuo anche nei festivi, per accelerare il più possibile i tempi. Massima attenzione e determinazione per restituire al più presto questa infrastruttura alla città".