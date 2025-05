Albenga, sorpreso nei pressi dell'abitazione della ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento: 33enne arrestato dai Carabinieri

Nelle prime ore di sabato, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga hanno arrestato un 33enne marocchino per la violazione delle prescrizioni imposte dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna, una giovane italiana di 18 anni.

Il provvedimento cautelare, emesso dal Tribunale di Savona lo scorso 7 maggio, era stato disposto a tutela della vittima in seguito a precedenti episodi segnalati alle autorità. Nonostante ciò l’uomo è stato sorpreso, intorno alle tre e mezza della notte, nei pressi dell’abitazione della sua ex, una donna italiana di 18 anni domiciliata ad Albenga, in chiara violazione della misura.