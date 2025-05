Incendio all'interno di una serra ad Albenga: rogo spento dai vigili del fuoco (FOTO e VIDEO)

Intorno alle 20.30 il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga è stato allertato per un incendio divampato all'interno di una serra situata nella zona agricola del territorio comunale.

Fortunatamente, le fiamme erano già in parte contenute grazie al tempestivo intervento delle persone presenti sul posto che hanno iniziato le prime operazioni di spegnimento prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra con l’autopompa serbatoio, supportata successivamente dall’autobotte pompa come mezzo di rincalzo. I Vigili del Fuoco hanno completato le manovre di spegnimento e smassamento in circa un’ora, riportando la situazione in sicurezza.

Non si segnalano feriti. Restano da chiarire le cause dell'incendio.