Celle, lutto per la scomparsa del "Principe della Goliardia" Guido Ciambellotti

Celle in lutto per la scomparsa di Guido Ciambellotti scomparso all'età di 88 anni.

Genovese, da giovane fu assunto nel reparto della contabilità in una delle maggiori agenzie marittime genovesi. Per anni ha poi lavorato a Cagliari nel ruolo di responsabile operativo di una ditta di trasporti. Tornato a Genova era diventato responsabile del traffico ferroviario, responsabile e coordinatore delle filiali. Negli ultimi trentatré anni lavorativi è stato responsabile commerciale nei trasporti internazionali di prodotti chimici.

"Il Presidente Ubaldo Borchi, il consiglio direttivo e tutti i componenti della Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi sono addolorati per la grave perdita di Guido Ciambellotti, Princeps Italicae Goliardiae, VIII Prinx. Un brindisi a te e a tutti gli altri fratelli in Goliardia che non ci sono più, ovunque voi siate" il cordoglio della Compagnia Baistrocchi.