La band albenganese "Missing Ink" apre il concerto di Bernardo Lanzetti: il progressive che unisce le generazioni

Mercoledì 6 agosto, in piazza Trento a Travo (PC), i Missing Ink saliranno sul palco per aprire il concerto Master Poets del leggendario Bernardo Lanzetti. L’evento, a ingresso libero, si inserisce nel programma della rassegna “Musiche Nuove a Piacenza 2025”, promossa dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e dall’Associazione Culturale Novecento, con la collaborazione del Comune di Travo, della Camera di Commercio dell’Emilia e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna.

Per la band ligure, nata in una sala prove ad Albenga, si tratta di un nuovo traguardo di rilievo in un percorso che si sta rapidamente affermando su scala internazionale. Solo pochi giorni prima, il 25 luglio, i Missing Ink avevano entusiasmato il pubblico di Finale Ligure aprendo il concerto degli Osanna, una delle icone del Neapolitan Power, nell’ambito della rassegna estiva “Riviera Jazz and Blues”. Un cartellone che ha ospitato nomi di livello mondiale come Jah Wobble (ex PIL) e MonoNeon, storico collaboratore di Prince.

La presenza dei Missing Ink si è fatta notare anche al festival “2Days Prog +1” di Veruno, evento di spicco nella scena progressive internazionale, condividendo il palco con artisti del calibro di Symphony X, Anneke Van Giersbergen e Arthur Brown con il suo Crazy World.

Sul palco di Travo, la band presenterà dal vivo i brani del proprio album d’esordio Undrawn, distribuito da Ma.Ra.Cash., etichetta di riferimento nel panorama progressive italiano, con un catalogo che spazia tra grandi nomi storici e nuove promesse. In scaletta non mancheranno possibili anticipazioni dal secondo album attualmente in lavorazione.

La formazione dei Missing Ink è composta da Gloria Berra (voce), Elia Colnaghi (chitarra e cori), Diego Sgarlato (tastiere e cori), Antonio Capezio (basso e cori) e Brian Aschiero (batteria e cori).

L’headliner della serata, Bernardo Lanzetti, è una figura cardine del progressive italiano. Dopo il debutto con gli Acqua Fragile nei primi anni ’70, ha legato il proprio nome alla Premiata Forneria Marconi, contribuendo in modo decisivo alla fama internazionale del gruppo grazie alla sua perfetta dizione inglese e alla sua capacità espressiva. Con la PFM ha inoltre segnato il passaggio dal progressive al rock d’autore con l’album Passpartù (1978), scritto da Gianfranco Manfredi.

La carriera di Lanzetti si è arricchita negli anni di numerosi progetti solisti e collaborazioni, anche al di fuori del genere progressive. Ha fatto parte di resident band televisive, ha rilanciato gli Acqua Fragile e, più recentemente, è apparso a The Voice Senior, dove ha mostrato il funzionamento del Glovox, un guanto ideato da lui stesso in grado di modificare elettronicamente la voce, applicandolo sul collo della conduttrice Antonella Clerici.