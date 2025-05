Baravalle: ITS strategici per le nuove assunzioni nella PA

Si è svolto a Roma nella centralissima Piazza Colonna, poco distante dalla sede del Governo italiano, il convegno "I Tecnologi nella PA (Pubblica Amministrazione): nuove opportunità di occupazione al tempo delle transizioni", promosso dalla Fondazione San Michele Arcangelo con il patrocinio dell’INPS. L'incontro ha rappresentato un momento di riflessione e proposta sul ruolo strategico della formazione tecnica superiore, in particolare del sistema ITS Academy, nella costruzione della nuova Pubblica Amministrazione delineata dalla legge Zangrillo, recentemente approvata.

La riforma, fortemente voluta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, segna un punto di svolta per la PA italiana: nuove assunzioni, concorsi più agili, valorizzazione del merito e soprattutto una maggiore apertura verso le competenze tecniche e digitali. È in questo scenario che si inserisce la missione del sistema ITS (Istituti Tecnici Superiori), sempre più all’avanguardia e in sinergia con le imprese, in grado di formare figure professionali pronte a rispondere alle esigenze del cambiamento.

Secondo i dati ufficiali, oggi in Italia operano circa 130 Fondazioni ITS, con oltre 24.000 studenti iscritti. La percentuale di occupabilità a un anno dal diploma è superiore all’80%, e oltre il 90% dei diplomati ITS trova lavoro in un ambito coerente con il proprio percorso di studi. Numeri che dimostrano l’efficacia di un modello formativo fortemente legato al mondo produttivo e alle reali esigenze del mercato del lavoro.

Al centro del convegno, la visione innovativa della Fondazione San Michele Arcangelo, protagonista dell’iniziativa e sempre più punto di riferimento nazionale nella formazione tecnico-professionale. Il Presidente Luca Baravalle, guida ispirata e concreta della Fondazione, ha ribadito l’importanza della formazione di eccellenza per costruire una PA competente e moderna: "Crediamo in un sistema educativo che non si limiti a trasmettere conoscenze, ma che accompagni i giovani nel mondo del lavoro valorizzando il loro talento. La riforma Zangrillo è un’occasione storica: ora tocca alla formazione fare la sua parte". Sempre Baravalle, in una recente intervista, ha sottolineato come “La Fondazione San Michele Arcangelo nasce per unire educazione, formazione e lavoro a opportunità concrete. In un tempo di grandi transizioni, siamo chiamati a creare percorsi formativi che preparino i giovani a essere protagonisti del loro presente”.

L’On. Valentina Aprea, Responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, nel suo intervento ha valorizzato l’evento come tappa importante per un nuovo rapporto tra scuola e Stato poiché “gli ITS sono oggi una colonna portante della formazione post-diploma. Con la riforma della PA possiamo finalmente abbattere il muro tra sapere tecnico e carriera pubblica”.

Il Ministro Paolo Zangrillo, che ha aperto i lavori, ha ribadito che “una PA moderna non può prescindere dalle competenze. I giovani rappresentano una risorsa decisiva per affrontare le transizioni tecnologiche e ambientali del nostro tempo”.

Importanti anche gli interventi di Gabriele Fava (Presidente INPS), Guido Torrielli (Presidente Reti ITS Italia), Antonello Giannelli (Presidente ANP), Roberto Pella (Vicepresidente ANCI) e degli Assessori regionali di Lazio, Lombardia, Abruzzo, Marche e Calabria, che hanno sottolineato la centralità dei territori nel rendere la riforma Zangrillo davvero efficace.

La chiusura dei lavori è stata affidata al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che con la sua presenza ha confermato il valore strategico dell’incontro promosso dalla Fondazione San Michele Arcangelo per le politiche di innovazione di Governo e PA.

Il convegno ha offerto, dunque, non solo spunti di riflessione, ma anche segnali concreti di cambiamento. La sinergia tra istituzioni, ITS e mondo del lavoro, scopo primario della Fondazione San Michele Arcangelo, è oggi una delle strade più promettenti per costruire una Pubblica Amministrazione capace di affrontare le sfide del nostro tempo. Il sistema ITS, con numeri in costante crescita e una stretta alleanza con le imprese, si conferma uno strumento fondamentale per il futuro economico prospero del nostro Paese.