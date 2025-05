Addio a Giulio Fresia, pioniere dell’industria meccanica che ha portato il nome di Millesimo nel mondo

La comunità di Millesimo piange la scomparsa di Giulio Fresia, imprenditore visionario e artefice dell’affermazione internazionale della Fresia S.p.A., tra le aziende più innovative nel settore meccanico. Si è spento all’età di 97 anni, lasciando un’eredità importante di successi e innovazioni tecnologiche.

L’azienda, nata nel 1923 dal lavoro del padre di Giulio con pochi operai e grandi ambizioni, è stata trasformata da lui in una realtà strutturata, con centinaia di dipendenti e un forte focus sull’innovazione, la qualità e l’ingegneria d’avanguardia. Negli anni Settanta, la Fresia si impose nel mercato con gli spartineve a rullo rotante, strumenti potenti e affidabili che rivoluzionarono la gestione delle strade e delle autostrade italiane.

Al fianco di Giulio, la moglie Nella ha giocato un ruolo fondamentale, gestendo con competenza e dedizione il comparto commerciale e contribuendo in modo decisivo alla crescita dell’impresa. Oggi la guida è affidata al figlio Mauro, ingegnere, che ha ampliato la portata dell’azienda portandola a operare non solo in Italia, ma anche in Europa, nei Paesi nordici, in Asia e in India, collaborando con importanti partner internazionali.

La Fresia S.p.A. è fornitrice ufficiale dell’Esercito Italiano per mezzi speciali destinati alla movimentazione logistica e opera nel settore aeroportuale con veicoli per il traino di grandi aeromobili come Boeing 747 e Airbus A380. La rete commerciale, il comparto tecnico e la visione strategica rappresentano oggi i punti di forza di questa eccellenza industriale.

Per il suo contributo allo sviluppo economico e sociale del territorio, Giulio Fresia fu insignito nel 1995 del prestigioso Premio Enrico II Del Carretto.

Appresa la notizia, tutta la comunità si è stretta attorno alla famiglia Fresia. Il sindaco Francesco Garofano, insieme all’amministrazione comunale e ai dipendenti, ha espresso "le più sentite condoglianze a nome di tutta la comunità millesimese", ricordando Giulio come un imprenditore capace di portare alto il nome di Millesimo nel mondo.

I funerali si terranno il 16 maggio alle ore 15:30 presso la chiesa “Visitazione di Maria SS.” di Millesimo. La sera precedente, il 15 maggio alle 20:30, sarà recitato il Santo Rosario nella stessa parrocchia.