Orco Feglino, biker infortunato lungo il Sentiero dell’Ingegnere: intervento dell'elisoccorso Grifo

Intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, per un biker rimasto ferito lungo il Sentiero dell’Ingegnere, nel comprensorio del Finalese, tra Calice Ligure e Orco Feglino.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale, il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria e i Vigili del Fuoco. Le squadre hanno raggiunto l’uomo, di origine straniera, provvedendo alle prime cure e alla sua stabilizzazione.

Considerata la particolare impervietà della zona, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo: il biker è stato successivamente trasportato in elicottero al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo.