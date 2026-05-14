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Cronaca | 14 maggio 2026, 19:30

Tragedia alle Maldive, tra le cinque vittime anche la torinese, ma savonese d'adozione, Muriel Oddenino

Originaria di Poirino, da tempo viveva in riviera dov'era molto conosciuta nell'ambiente sportivo

Tragedia alle Maldive, tra le cinque vittime anche la torinese, ma savonese d'adozione, Muriel Oddenino

C’è anche Muriel Oddenino, 31 anni, originaria di Poirino, nel Torinese, ma da tempo legata alla Riviera di Ponente e in particolare a Pietra Ligure, dove la famiglia possedeva una casa, tra le cinque vittime della tragedia avvenuta durante un’immersione subacquea alle Maldive, nell’atollo di Vaavu, nei pressi di Alimathaa.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio, durante un’attività di esplorazione di alcune grotte sottomarine a circa 50 metri di profondità. I cinque subacquei erano partiti per l’immersione dalla safari boat Duke of York, impegnata in un’escursione di diving nelle acque dell’arcipelago maldiviano.

Secondo quanto riferito dalla Farnesina, la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità locali delle Maldive, che stanno cercando di chiarire le cause della tragedia.

La notizia ha rapidamente suscitato sgomento e profonda commozione, soprattutto nel savonese, dove Muriel Oddenino era molto conosciuta nell’ambiente della pallavolo e del beach volley.

Con lei hanno perso la vita anche Monica Montefalcone, 52enne, professoressa associata in Ecologia all’Università di Genova e sua figlia, Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica a Genova. Le altre vittime della tragedia sono Gianluca Benedetti, di Padova e Federico Gualtieri, di Borgomanero, nel novarese.

Le autorità maldiviane hanno aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo stanno seguendo il caso e fornendo assistenza consolare ai familiari delle vittime.

Redazione

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