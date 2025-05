Altare, la compagnia "Atti Unici" porta in scena la commedia "Sarto per signora"

La compagnia teatrale "Atti Unici" presenta la terza replica di "Sarto per signora", celebre commedia di Georges Feydeau, che andrà in scena il prossimo 16 maggio alle ore 21:00 presso il cinema Roma Vallechiara di Altare.

Sotto la regia di Davide Diamanti, lo spettacolo promette di regalare al pubblico una serata di divertimento e intrighi, tipici delle opere del grande commediografo francese. L’audio e le luci sono curate da Lorenzo Bazzano e Francesco Montano, mentre il cast vede la partecipazione di talentuosi attori tra cui Tommaso Nonnis, Chiara Delfino, Filippo Bazzano, Karim Resio, Agnese Malaspina, Giada Testa, Giorgio Fornelli e Ilaria Ermellino.

L’ingresso è libero, un’occasione imperdibile per gli amanti del teatro e per chi desidera scoprire o riscoprire l’arte del teatro comico classico in un ambiente suggestivo e accogliente.