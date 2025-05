Lavori sulla strada di scorrimento veloce, in direzione Vado il limite di velocità abbassato prima a 50 km/ e poi a 30 km/h

Dopo il limite di velocità abbassato a 50 km/h in direzione Savona, da ieri sulla strada di scorrimento sono stati posizionati i cartelli con il limite che in direzione Vado all'altezza dell'autovelox di Quiliano passa prima ai 50 km/h e poi ai 30 km/h.

La ditta incaricata dei lavori, Unimpresa ha infatti comunicato al comune quilianese che in quel tratto, al km 1+850 proseguono i lavori per la riqualificazione del tratto di competenza della Provincia ed è stata richiesta la modifica della viabilità e la concessione all'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione degli interventi.

La comandante della polizia locale di Quiliano Enza Maria Pagliari ha quindi firmato un'ordinanza che dal 14 maggio e fino al termine dei lavori nel tratto stradale che venga disposta la chiusura della prima corsiaa sinistra effettuando un restringimento con deviazione del traffico sulla corsia di destra. E' stato così disposto adeguamento dei limiti di velocità con limite massimo di 50 km/h nel rettilineo al confine comunale e il limite massimo di 30 km/h all’altezza dell'uscita Nordiconad/campo sportivo Dagnino.

"Ieri abbiamo svolto il sopralluogo e ci vorrà un po' di tempo prima che finiscano considerando che è in arrivo la stagione estiva e fra un mese potrebbero verificarsi code. Perà altre soluzioni non ce ne sono - ha detto la comandante specificando che essendo un'area di cantiere per la sicurezza dei lavoratori è necessario che il limite di velocità venga abbassato - Bisogna andare piano e guardare i cartelli. Nell'altra direzione rimarrà il limite dei 50 km/h finche non arrivano i guard rail dalla ditta e poi ci vorranno un mese per installarli".

Il limite di velocità in direzione Savona era stato istituito lo scorso marzo.

Negli ultimi mesi non sono mancate le polemiche degli automobilisti sanzionati.