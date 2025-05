“Il disastro dimenticato – treno 8017 Balvano 1944”, la tragedia ferroviaria nel libro di Gian Luca Barneschi

Nel marzo 1944 vi fu in Italia il più grave disastro della storia mondiale delle ferrovie. Durante la guerra viaggiare su carri merce era normale: in Basilicata un merci in doppia trazione a vapore si bloccò in una lunga galleria, avvelenando col monossido di carbonio centinaia di viaggiatori.

Le cause del disastro sono rimaste a lungo avvolte nel mistero, dando luogo alle teorie più disparate: cattiva qualità del carbone, insufficiente sforzo di trazione, scarsa aderenza. Complice il tempo di guerra, ma non solo, il tutto finì coperto da una colpevole coltre di oblio.

Il pluridecennale impegno di Gian Luca Barneschi, che ha analizzato le testimonianze dei pochi superstiti, la documentazione italiana e in anni recenti gli archivi britannici, ha consentito di far luce su quanto avvenuto e sulle ragioni che per molto tempo hanno cercato di tener nascosto quel che era davvero successo. Nel 2009 l'inattesa testimonianza di un telegrafista FS in servizio quella notte ha dato conferma della ricostruzione dei fatti.

Gian Luca Barneschi sarà a Savona col TCS sabato 17 maggio alle 16.30 , alla Sala convegni della Parrocchia di San Giuseppe d Savona, in via Peluffo, per raccontarci come andarono davvero le cose, presentando l'ultima edizione del suo libro, cui seguirà dibattito.

Il Treno Club Savona invita caldamente a non mancare a questo evento, davvero eccezionale ed oltremodo interessante. L’ingresso è libero.