Varazze, approvato il disciplinare per regolamentare l'area pedonale urbana e Ztl

È stato approvato dalla giunta comunale il disciplinare per regolamentare l'area pedonale urbana e Ztl tutti i giorni tutto l'anno per il centro storico e in Lungomare Europa a Varazze.

L'area pedonale urbana-Ztl è presente nella zona di ponente in Via Corsale, Piazza Caduti del Lavoro, Vico San Celso, Piazza De Andrè, Via Chiesa di San Nazario, Via San Nazario, Via Coda, Via Antonio Robello, Via Fratelli Cairoli, Via Sant'Ambrogio, Piazza Beato Jacopo, Via Malocello, Via S. M. Giuseppe Rossello, Via Campana, Piazza G.B. Patrone, Via Caduti per la Libertà. In centro in Piazza Dante, Via Mameli, Via Ciarli, Piazzetta De Vigerio, Piazza Nello Bovani, Via Gavarone, Via Sant'Antonio, Via Cesare Battisti (dopo intersezione con Via Cavour), Piazza Buccelli, Vico Serruto, Vico San Pietro. A Levante il Lungomare Europa.

Nelle aree sono controllati gli accessi tramite il funzionamento di varchi elettronici.

Sarà poi disposta un'ordinanza da parte della polizia locale per la determinazione dei divieti, gli obblighi e le limitazioni.

Per area pedonale si intende una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i pedoni e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie oltre ad eventuali deroghe per i veicoli a emissioni zero che hanno ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai pedoni.

"Si regolarizza una situazione che andava rivista ma non ci sono grandi stravolgimenti" ha detto il Sindaco Luigi Pierfederici.