Grande festa a Mallare, inaugurata la biblioteca comunale

Ieri mattina si è svolta con grande partecipazione l’inaugurazione della nuova biblioteca comunale di Mallare, situata in via ai Campi, nella zona dell'area feste. Un momento di festa e cultura per tutta la comunità, con la presenza speciale dei bambini della scuola, accompagnati dalla dirigente scolastica, dalle maestre e da tanti cittadini.

"Ringraziamo di cuore tutti i presenti, i volontari che con impegno e dedizione hanno reso possibile questo progetto, e tutti coloro che hanno partecipato a questo importante momento per il nostro paese", commenta l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Flavio Astiggiano.

Gli orari di apertura della biblioteca saranno comunicati a breve attraverso i canali social ufficiali del Comune.