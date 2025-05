Savona: in arrivo nuovi spazi sociali e sanitari in via Sormano e via Bresciana

I progetti di realizzazione del Centro per la famiglia in via Sormano e di un ambulatorio in via Bresciana proseguono il loro iter.

In vista di un avvio dei lavori il Comune, per una consegna degli spazi in condizioni adeguate, ha disposto un intervento di pulizia straordinaria, necessarie per rendere i locali idonei all’allestimento e alla sistemazione per la futura apertura.

Si tratta della futura attivazione di due importanti rpesidi: il Centro per la Famiglia in via Sormano e un polo di tipo sociale e sanitaria in via Bresciana 22R.

I locali di via Sormano, sono stati individuati come sede del futuro Centro per la Famiglia, una struttura che si propone di offrire supporto alle famiglie attraverso servizi di orientamento, mediazione, consulenza e accompagnamento nei percorsi educativi e relazionali.

Il centro si inserisce nel quadro delle politiche comunali di sostegno alla genitorialità e alla coesione sociale, con l’obiettivo di creare uno spazio accogliente e accessibile a tutti.

Parallelamente, nei locali di via Bresciana 22R, a Legino 167, prenderà forma un ambulatorio, per servire il quartiere.