Asssonautica Savona, approvato il bilancio consuntivo: domenica 8 giugno le elezioni

Sabato 24 maggio si è riunita l’assemblea ordinaria di Assonautica per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2024.

Alla presenza di 130 soci con 5 deleghe il Presidente Giovanni Bauckneht ha aperto i lavori passando subito la parola ai revisori dei conti ragionere Marco Lolli, ragionere Simone Nuti e ragioniere Alessandra Senes per la lettura della relazione al bilancio.

Il bilancio 2024 è stato approvato quasi all’unanimità. Dei 130 soci presenti i voti favorevoli sono stati 128 e due astenuti. Nessun voto contrario. Dopo la chiusura dell'assemblea è stato lasciato il microfono ai candidati consiglieri presenti in sala, per una breve presentazione in vista delle prossime elezioni in Assonautica.

L'attuale Consiglio Direttivo è giunto al termine del mandato e domenica 8 giugno si terrà l'assemblea elettiva, presso la sede del sodalizio. Le attività svolte durante questi anni sono state molteplici ed hanno dato grande visibilità all'Associazione, soprattutto quelle rivolte alle scuole e quelle rivolte al sociale. Oltre agli eventi ormai consolidati come il concorso di disegno e il “Presepe in riva al mare” è stata realizzata una eccezionale mostra di modelli navali nel 2023 e nel 2025. L'ultima edizione, nel Palazzo del Commissario – Fortezza del Priamar, ha avuto migliaia di visitatori. Nel 2024, in occasione del 50° dalla fondazione del sodalizio era stato bandito un concorso di idee rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, dal titolo “Una favola per salvare il mare”.

È stato nuovamente proposto quest'anno e le classi vincitrici potranno effettuare un'uscita sulla motonave BMC SEA nel “Santuario Pelagos” alla ricerca dei cetacei, complessivamente 53 alunni con gli insegnanti. L'ultima novità di quest'anno è “Antinea” un'imbarcazione a vela che verrà utilizzata principalmente nell’area del disagio fisico, mentale e sociale. Il mare può essere in molti casi una vera cura per la salute. Fare vivere il mare a chi ne ha veramente bisogno è lo scopo che si prefigge Assonautica.

"In attesa di conoscere l'esito delle elezioni si ringraziano i soci che hanno dato negli anni la loro disponibilità nella realizzazione dei programmi, confidando che siano sempre di più perché è solo attraverso di loro che Assonautica può continuare a navigare col vento in poppa" concludono dall'associzione.