Savona, al Convento dei Cappuccini torna il Presepe Artistico

L’atmosfera del Natale si accende al Convento dei Cappuccini di Savona con l’apertura del Presepe Artistico, una tradizione che ogni anno richiama numerosi fedeli e appassionati di arte sacra. Quest’anno, il presepe sarà inaugurato subito dopo la Messa della Vigilia, il 24 dicembre a mezzanotte, offrendo ai cittadini l’occasione di ammirare un’opera che unisce fede, arte e creatività.

Il percorso espositivo resterà aperto fino a domenica 11 gennaio, con orari differenziati tra giorni festivi e feriali: nei giorni festivi, visite dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00; nei giorni feriali, dalle 16.00 alle 18.00.

Dal 12 gennaio al 1° febbraio, il presepe sarà visitabile il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 e la domenica mattina dalle 9.30 alle 12.00. Per gruppi numerosi è prevista anche la possibilità di visite fuori orario, previo contatto al numero 019 827229.

Un’occasione preziosa non solo per vivere la magia del Natale, ma anche per immergersi nella storia e nella spiritualità di uno dei luoghi simbolo della città. Il Presepe Artistico dei Cappuccini conferma la sua capacità di unire devozione e suggestione visiva, trasformando la visita in un momento di riflessione e bellezza condivisa.