Albisola, scoperta targa in memoria del Generale dei carabinieri Sergio Valdora

Nella mattinata di domenica 25 maggio, ad Albisola Superiore, è stata scoperta una targa commemorativa dedicata al Generale di Divisione dell’Arma dei carabinieri Sergio Valdora, Medaglia d’Argento al Valor Militare e figura eminente della Guerra di Liberazione. La cerimonia ha avuto luogo in piazza Mameli, all’esterno della residenza protetta SS. Giuseppe e Nicolò, nel tratto di muro perimetrale compreso fra via della Rovere e via Turati.

L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare — Federazione Provinciale di Savona, intitolata proprio al Generale Valdora, con l’intento di perpetuare la memoria di un illustre concittadino che ha dedicato l’intera vita al servizio delle istituzioni e alla difesa dei valori democratici.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili, militari e associative: il Sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini; i Consiglieri regionali Sara Foscolo e Rocco Invernizzi; l’Assessore alla Cultura, Simona Poggi; il Presidente della Federazione Provinciale del Nastro Azzurro, Antonio Rossello. Presenti anche il Ten. Col. Fabio Truddaiu, in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri; personale della Marina Militare – Guardia Costiera; rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tra cui l’Associazione Italiana Combattenti Interalleati, l’Opera Nazionale Caduti Senza Croce, l’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, la Croce Verde, oltre a numerosi cittadini ed esponenti della società civile.

Particolarmente toccante è stata la presenza dei congiunti del Generale Valdora, Elmida Ghersi e Giovanni Colombo, quest’ultimo promotore e realizzatore della targa in collaborazione con l’artista locale Jean Canevaro. La signora Ghersi, parente più stretta del decorato, ha avuto l’onore e l’emozione di scoprire personalmente la targa, coronando un desiderio da tempo espresso.

Il progetto è stato avviato ufficialmente a gennaio scorso, quando la Federazione Provinciale del Nastro Azzurro ha presentato l’istanza di collocazione della targa, recependo la proposta avanzata dagli storici Prof.ssa Rosalba Mezzorani e Magg. CC Giuseppe Notarnicola, autori di approfondite ricerche sulla figura del Generale Valdora condotte a Pavia, città in cui lo stesso operò durante gli anni della Resistenza.

Il Comune di Albisola Superiore, con delibera di Giunta, ha accolto e sostenuto l’iniziativa, ritenendola parte integrante del più ampio percorso di valorizzazione della memoria storica locale. Come affermato nel testo deliberativo, "Tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è quello di affrontare un percorso di recupero della memoria storica che passa anche attraverso l’apposizione di targhe commemorative, che possano ricordare, nel presente e nel futuro di tutti, soprattutto dei più giovani, la storia di personalità locali che si sono contraddistinte nella promozione dei valori fondamentali della convivenza civile".

La cerimonia del 25 maggio segue idealmente quella svoltasi il 18 gennaio scorso, quando, in forma privata presso l’abitazione della signora Elmida Ghersi, venne consegnato lo Stemma Araldico dell’Istituto del Nastro Azzurro da parte della Presidenza Nazionale, suggellando un percorso di memoria che si è ora concretizzato in modo visibile e tangibile per tutta la cittadinanza.

"L’Istituto del Nastro Azzurro – Federazione di Savona rinnova, anche in questa occasione, il proprio impegno nella tutela e nella valorizzazione della memoria dei Decorati al Valor Militare, affinché il sacrificio, l’onore e la fedeltà alla Patria rimangano testimonianza viva per le generazioni future", commenta il presidente Antonio Rossello.