Savona: trenta posti in più per i nidi estivi, lista d'attesa azzerata

Nell'ambito dell'iniziativa Città dell'Educazione promossa dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dal suo ente strumentale (Fondazione per la Scuola) stanno prendendo forma alcuni interventi che vedono i primi risultati concreti sulla città.

Savona è tra le quattro città protagoniste, insieme a Torino, Genova e Vercelli. L'iniziativa Città dell'Educazione vede anche la collaborazione di Fondazione De Mari e dell'Ufficio Scolastico territoriale.

Per quanto riguarda l'estate 2025 la novità è l'aumento dei posti disponibili per i nidi estivi che salgono a 110 (+ 30 posti) includendo tutto il mese di luglio e la prima decade di agosto. Esigenza che nasce e trova spazio con una progressiva implementazione del servizio e dall'ascolto delle effettive necessità delle famiglie attraverso un questionario che è stato somministrato nei mesi scorsi.

Questa azione ha portato all'azzeramento delle liste d'attesa con tutte le richieste soddisfatte e tutti i bambini inclusi nei nidi estivi comunali.

Inoltre, nella prima decade di settembre, prima dell'avvio del nuovo anno educativo, verrà sperimentato un "entry point" presso il nuovo Nido Stella Marina inaugurato lo scorso settembre, un programma di attività per raggiungere anche bambini e famiglie che non sono al momento coinvolte dai servizi educativi proponendo laboratori e servizi innovativi e flessibili e soprattutto per creare il possibile e auspicato ponte verso i servizi educativi della città. Informazioni per partecipare a queste nuove attività verranno comunicate nelle prossime settimane.

L’intervento per bambine e bambini da 0 a 6 anni dell’iniziativa Città dell’Educazione - per il quale è stata selezionata Savona - si inserisce e potenzia in maniera sinergica e coerente le politiche educative della città degli ultimi tre anni: ampliamento e qualificazione dell'offerta, avvio della formazione congiunta.

Azioni e iniziative che considerano lo zerosei oltre che un servizio necessario alle famiglie, anche il primo passo di ogni bambina e ogni bambino, nel cammino del progetto educativo della città di Savona.

L’iniziativa Città dell’Educazione mira a mettere educazione e istruzione al centro delle politiche di trasformazione delle città. Coinvolgendo scuole, famiglie e gli attori del territorio, Città dell’Educazione intende promuovere un ampio dibattito sull’educazione come motore di crescita e benessere per il Paese.

Nell’ambito della stessa iniziativa sono già in corso a Savona azioni nelle scuole, rivolte a docenti e dirigenti e stanno per partire attività rivolte alla fascia di bambine, bambini e ragazze e ragazzi della fascia 6-19 anni, così da coprire tutto il percorso educativo, dalle prime fasi fino alla conclusione della scuola superiore.