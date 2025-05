Albissola, prove di trazione sui pini in passeggiata: senso unico alternato sull'Aurelia per due sere

Questa sera, martedì 27 e domani, mercoledì 28 maggio dalle 20:00 alle 24:00 verrà eseguita una prova precauzionale e preventiva di trazione controllata sui pini ("Pinus Pinea") sul Lungomare degli Artisti nel tratto di fronte a Piazza del Popolo ad Albissola Marina.

Per permettere le lavorazioni, considerata la necessità di stazionare sull'Aurelia con mezzi ed attrezzature necessarie, la Polizia Locale ha firmato un'ordinanza che prevede per le due serate per quattro ore un senso unico alternato regolamentato da movieri e la chiusura temporanea al traffico in entrambe le corsie per brevi lassi di tempo per effettuare gli interventi.

"Le lavorazioni saranno svolte salvo imprevisti tecnici e/o stanti le condizioni meteo favorevoli, in assenza delle quali verranno rinviate alle giornate immediatamente successive" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.