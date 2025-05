La scuola di Ferrania verso la sostenibilità: presentato un progetto da 170mila euro per l’efficientamento energetico

Questa mattina l’amministrazione Lambertini ha ufficialmente presentato il progetto approvato per l’intervento di efficientamento energetico dell’edificio scolastico di Ferrania, nell’ambito del bando regionale FESR 2021-2027 - Azione 5.2.1, rivolto ai Comuni liguri delle aree interne.

L’intervento mira a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio attraverso la sostituzione di 38 serramenti e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 7,2 kWp. Queste opere consentirebbero il passaggio della scuola dalla classe energetica G alla F, con significativi benefici in termini di sostenibilità ambientale, comfort termico e qualità degli ambienti scolastici per alunni e personale.

Il valore complessivo del progetto ammonta a 170mila euro, di cui 20mila euro a carico del Comune di Cairo Montenotte. L’intervento, se finanziato, rappresenterà un passo concreto verso una gestione più efficiente e moderna degli edifici pubblici, contribuendo al tempo stesso alla riduzione dei costi energetici e alla tutela dell’ambiente.

"Investire sull’efficienza energetica significa guardare al futuro – commentano dall'amministrazione Lambertini - Significa valorizzare le nostre strutture pubbliche, offrire servizi migliori ai cittadini e dimostrare attenzione concreta per la sostenibilità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli uffici comunali, per l’impegno profuso nella progettazione e nella partecipazione al bando, confermando la volontà di cogliere ogni opportunità utile allo sviluppo del territorio. Ora non resta che attendere l’esito della graduatoria: incrociamo le dita per Ferrania e per il nostro Comune".