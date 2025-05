Andora, lo scrittore Andrea Franzoso presenta il suo libro "Ero un bullo"

Nell’ambito del progetto sulla legalità “Mare dentro, ragazzi fuori”, realizzato dalla scuola Primaria di Molino Nuovo di Andora, venerdì 30 maggio, alle ore 8.30, a Palazzo Tagliaferro, incontro con lo scrittore Andrea Franzoso, autore del libro ERO UN BULLO. L’ingresso è libero.

All’incontro parteciperà anche la dottoressa Patrizia Mandrea, psicologa specializzata nella persona reclusa, ad oggi in servizio nella Casa Circondariale di Imperia.

Il progetto legalità ha come obiettivo smontare alcuni stereotipi positivi legati al carcere costruiti da alcune fiction televisive e instillare nei ragazzi il rispetto delle regole, delle forze dell’ordine e delle istituzioni.

In platea ci saranno anche le classi Quarta e Quinta di Molino Nuovo. Grazie alla stretta collaborazione nata tra la maestra Annalisa Viale e lo scrittore che con grande disponibilità ha fornito agli insegnanti spunti e materiali per approfondire la lettura e la comprensione, gli alunni arrivano preparati all’incontro.

“A scuola sono stati analizzati e approfonditi gli argomenti da trattati da Franzoso come la disistima, l'indifferenza, le cattive compagnie, l'empatia, il ritrovarsi e il non arrendersi mai ad un finale dato per scontato – spiega la docente Annalisa Viale - Il protagonista del libro è un ragazzino di nome Daniel, (la storia è vera) che dopo la prima sconfitta che la vita gli infligge trasla la sua frustrazione dapprima sui compagni di classe e poi sui deboli che incontra sul suo cammino, fino a violare le legge e finire nel carcere minorile Beccaria”. Daniel è oggi un educatore di comunità. È laureato in scienze dell’educazione all’Università Cattolica di Milano e dedica le sue giornate ad accogliere i ragazzi. Li accompagna verso un futuro diverso, come è successo a lui, grazie all’incontro con il cappellano del carcere minorile Don Claudio Burgio che lo ha fatto entrare nella sua comunità.

“Questa storia vuole portare i nostri ragazzi a riflettere e fare capire loro che volersi bene è il passo necessario per voler bene – dice Annalisa Viale - L'umanità, la professionalità, la preparazione e l'empatia di Andrea Franzoso credo lascerà in tutti noi il segno profondo della legalità, segno che noi insegnanti faremo permanere nei nostri ragazzi: gli adulti credibili del domani”.