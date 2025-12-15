Quattro denunciati per guida in stato di ebbrezza e droga a Cairo e Carcare: si intensificano i controlli dei Carabinieri

Denunciati nei giorni scorsi a Cairo Montenotte e Carcare un operaio, un imprenditore e diversi giovani sorpresi alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, alcuni anche con rifiuto degli accertamenti sanitari.

Proseguono e si intensificano, in particolare nei fine settimana, i controlli alla circolazione stradale messi in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida e ridurre il rischio di incidenti spesso legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Nel quadro di un’attività continuativa e articolata, che ha già portato nei mesi scorsi a numerosi interventi e procedimenti distinti, i militari del Nor – Aliquota Radiomobile – della Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte sono recentemente intervenuti in ulteriori episodi di particolare gravità, accertando violazioni che hanno comportato denunce, ritiri di patente e sequestri di veicoli.

Il 4 dicembre 2025, all’ora di pranzo, a Cairo Montenotte, i Carabinieri hanno denunciato un operaio 38enne, cittadino albanese residente in Val Bormida, in relazione a un incidente stradale autonomo avvenuto il 9 novembre nel comune di Cosseria. L’uomo, alla guida della propria autovettura, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1,65 g/l; gli esami tossicologici di secondo livello, giunti successivamente al reparto procedente, hanno rilevato anche l’assunzione di sostanze stupefacenti. La patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

Nella mattinata dell’11 dicembre scorso, sempre a Cairo Montenotte, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un imprenditore 47enne, residente in provincia di Alessandria, controllato durante la notte alla guida di una autovettura con patente già revocata. L’uomo è risultato anche in stato di ebbrezza alcolica, con valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l, nonché positivo alle sostanze stupefacenti (metanfetamine e cocaina) al test salivare. In relazione a quest’ultimo accertamento, l’uomo ha rifiutato di sottoporsi agli esami ematochimici presso una struttura sanitaria, aggravando ulteriormente la propria posizione.

Un altro intervento si inserisce nelle attività di contrasto alle cosiddette “stragi del sabato sera”. Nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, i Carabinieri sono intervenuti a Carcare, in via Nizzareto, per un incidente stradale autonomo. Il conducente, un operaio 34enne residente in Val Bormida, è risultato in stato di ebbrezza alcolica a seguito degli accertamenti effettuati sul posto. Anche in questo caso, la patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Ancora a Carcare, nella notte del 10 novembre, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Cairo M.tte hanno denunciato un 22enne residente in provincia di Savona, fermato alla guida della propria autovettura e risultato positivo ai cannabinoidi e agli oppiacei al test salivare preliminare. Anche lui ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti ematochimici in ospedale, comportamento che, come previsto dalla normativa vigente, configura l’ipotesi più grave a carico del conducente, con conseguenze penali e amministrative analoghe – se non peggiori – rispetto all’accertata positività.

Tutti gli episodi sono stati segnalati alle locali Autorità Giudiziarie e Amministrative competenti e si inseriscono in un quadro più ampio di controlli che non conoscono pause, soprattutto nelle fasce orarie e nei giorni a maggior rischio, in particolare durante le festività natalizie e di fine anno.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Savona ricorda che la recidiva, come emerso in uno dei casi accertati, comporta conseguenze sempre più severe anche di carattere penale, nonché, non di rado, la revoca definitiva della patente e il sequestro del veicolo. Parimenti, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari non è mai una scorciatoia o una scelta “saggia”, ma una condotta che la legge considera particolarmente grave.

Mettersi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di droghe significa esporsi a sanzioni pesanti, ma soprattutto mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. È su questo fronte che i controlli continueranno a essere intensi e mirati, a tutela della sicurezza collettiva.