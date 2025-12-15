 / Cronaca

Cronaca | 15 dicembre 2025, 12:41

Maltempo, allerta gialla per neve in Val Bormida

Sarà valida dalla mezzanotte alle ore 14 del 16 dicembre

Maltempo, allerta gialla per neve in Val Bormida

Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente, corrispondenti alla Zona D, valida dalle ore 00:00 alle 14:00 di martedì 16 dicembre. Sono previste nevicate sopra i 400–500 metri, con possibili ripercussioni sui tratti autostradali A6 e A26. Si segnala inoltre attenzione ai fenomeni di gelicidio, che potrebbero interessare i settori centrali dei versanti padani fino alla bassa collina.

Per quanto riguarda i temporali, la probabilità di eventi forti sul centro-levante della regione (Zone B e C) rimane bassa. L’arrivo di una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico porterà comunque condizioni instabili, con precipitazioni diffuse e rovesci locali più intensi tra tarda mattinata e pomeriggio. Nella Zona D, le nevicate sono attese fino a fondovalle nella mattinata, per poi attenuarsi nel corso del pomeriggio.

I venti saranno di burrasca settentrionali sul centro-ponente (Zone A e B), mentre su Zone B e D si avvertirà un certo disagio per il freddo a causa dell’afflusso di aria fredda proveniente dalla Val Padana.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.

News collegate:
 L’inverno bussa alla Val Bormida: neve fino a bassa quota - 15-12-25 18:18

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium