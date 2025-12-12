Incidente tra bici e auto a Cairo Montenotte: un 25enne al San Paolo in codice giallo

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in piazza Sabotino, a Cairo Montenotte, dove una bicicletta e un’auto si sono scontrate. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 13.15.

Ad avere la peggio, un giovane di 25 anni, residente in città, che è caduto a terra dopo l’urto.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce Bianca di Cairo, l’automedica del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Il ragazzo, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non risultano gravi.