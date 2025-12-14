Croce Verde di Bardineto: dimissioni del Consiglio direttivo, nuove elezioni a gennaio

Una scossa istituzionale scuote la Croce Verde di Bardineto. La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ha rassegnato le dimissioni durante la riunione del 9 dicembre, alla presenza dei Probiviri Giannino Balbis, Paolo Mattiauda ed Enrico Mozzoni. La situazione è stata immediatamente presa in carico dai Probiviri, che hanno indetto nuove elezioni per i giorni 24 e 25 gennaio 2026.

Potranno candidarsi e votare tutti i soci in regola con la quota associativa o che abbiano rinnovato la tessera entro il 31 dicembre 2025. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 17 gennaio 2026, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Probiviri, presso la sede dell’associazione in Piazza Frascheri 1.

Ogni lista dovrà essere composta da sette candidati, corrispondenti al numero di membri del Consiglio direttivo previsto dallo statuto. La lista che otterrà il maggior numero di voti costituirà automaticamente il nuovo Direttivo, il cui capolista assumerà di diritto la presidenza della Croce Verde. La scelta di ammettere solo candidature di lista, spiegano i Probiviri, mira a garantire la formazione di un organo dirigente coeso e in grado di perseguire obiettivi condivisi per il corretto governo dell’associazione.

Il Consiglio dimissionario resterà in carica per adempiere ai normali obblighi statutari fino all’insediamento del nuovo Direttivo, previsto immediatamente dopo le elezioni di gennaio.

Una fase di transizione che, secondo gli osservatori locali, rappresenta un momento cruciale per il futuro della storica associazione di volontariato bardinetese.