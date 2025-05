Alassio, il 30 maggio riapre definitivamente parte del parcheggio di via Pera

A partire da domani, venerdì 30 maggio, riapriranno alla sosta dei veicoli – a titolo gratuito e a rotazione – il piano terra e il piano interrato del Parcheggio di via Pera. Si tratta di un'apertura definitiva, del piano terra e interrato, e che preannuncia a breve la conclusione dei lavori dei restanti piani del parcheggio. Lotto che si è concretizzato nella costruzione dell’ultimo piano fuori terra, con accesso da via Michelangelo, completando così la struttura iniziata nel 2019 con la realizzazione del parcheggio a titolo gratuito di Via Pera.

Dopo le ultime lavorazioni da eseguire e l'autorizzazione finale da parte dei Vigili del Fuoco, apriranno anche il primo e il secondo piano e il parcheggio offrirà complessivamente 200 posti auto, di cui 10 riservati alle persone con disabilità, e sarà completamente accessibile grazie all’installazione di un ascensore.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, dichiara: “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto. Ora attendiamo la fine di alcune lavorazioni, il collaudo da parte dei Vigili del Fuoco per poter aprire anche il primo e il secondo piano prima della stagione estiva ed inaugurare quest'opera pubblica di grandissima importanza per la nostra città. Il parcheggio è infatti al servizio di un quartiere densamente popolato ed è comodo per le scuole, il cimitero, la piscina e anche per chi desidera raggiungere il centro cittadino e le spiagge”.