Savona: confermata la gestione della Casa rifugio per donne vittime di violenza

Il Comune di Savona ha affidato, per un periodo di sei mesi a partire dal 1° giugno 2025, la gestione della Casa rifugio e della Casa di secondo Livello destinate all’accoglienza di donne, sole o con minori, vittime di violenza.

La decisione, presa in via d’urgenza a seguito delle modifiche annunciate dalla Regione sui criteri di assegnazione dei fondi nazionali per il contrasto alla violenza di genere, vuole evitare interruzioni nei servizi offerti.