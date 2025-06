Differenziata a Savona, una lettrice: "Telecamere presso i cassonetti intelligenti? No al controllo totale, dervono rispetto e considerazione"

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero della signora Giulia circa un eventuale controllo video nei pressi dei cassonetti intelligenti posizionati a Savona.

"Autogol perfetto... Apprendo dalle vostre interviste che alcuni cittadini propongono l'installazione di telecamere in prossimità dei nuovi 'cassonetti intelligenti'.

Complimenti, così, oltre a non risolvere il problema della maleducazione di alcuni, si aumenta il sistema di controllo. Addio privacy anche per coloro che si trovano a transitare per caso in quel determinato luogo, l'ora, con chi, eccetera.

Chi vuole trasgredire lo fa comunque, lasciando un sacchetto in posti ancora più nascosti e creando ancor più danno. Evviva il controllo totale: o ti comporti in un determinato modo o ti punisco. Allora perché non farlo per tutto, chi porta a spasso il cane lasciando ricordi vari per strada, chi parcheggia in divieto di sosta, eccetera.

Se le persone non vengono rispettate, automaticamente tendono a non rispettare. Non è con il ricatto del 'controllo' che agiscono in maniera differente. Rispetto, ci vuole rispetto e, non da meno, considerazione. Non veniamo coinvolti ma addestrati. No, grazie: non sono incivile ma, non sono assolutamente d'accordo sul sistema di controllo, in nessun ambito, soprattutto da chi mi considera solo per il raggiungimento di un preciso scopo.

Se qualcuno, in questa Amministrazione, è dotato di buon senso, è arrivato il momento di dimostrarlo.

Giulia D. B."