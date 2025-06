Una i in più in giugno e i social si scatenano con ironia e attacchi pungenti contro l'amministrazione per un mancato controllo.

Da anni in un'aiuola nella passeggiata a Varazze di fronte all'Aurelia in Corso Matteotti i giardinieri comunali realizzano con le piante tutte le mattine la data del giorno, ma quell'1 "giugnio" ieri non è passato inosservato.

Un errore che sta facendo discutere su Facebook soprattutto visto che è in bella vista nel pieno centro del paese.