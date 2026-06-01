Il 2 giugno della Liguria: i Sindaci di Varazze, Calizzano e Villanova d'Albenga alla parata di Roma

Una Festa della Repubblica che unisce le piazze locali alla Capitale. Domani, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, la Liguria sarà protagonista a Roma e sul proprio territorio con due importanti iniziative all'insegna dei valori costituzionali e dell'impegno civile.

Alla tradizionale e suggestiva parata dei Sindaci ai Fori Imperiali a Roma, sfilerà una delegazione di cinque primi cittadini in rappresentanza della comunità ligure: Fabrizia Pecunia (Riomaggiore), Giovanni Anelli (Camogli), Luigi Pierfederici (Varazze), Pierangelo Olivieri (Calizzano) e Pietro Balestra (Villanova d'Albenga).

Contemporaneamente, sul fronte locale, numerose amministrazioni hanno risposto con entusiasmo all'appello lanciato dalla Commissione Pari Opportunità di Anci Liguria in occasione dell’ottantesimo anniversario dal riconoscimento del diritto di voto alle donne, dando vita alla campagna social #iosonomadrecostituente.

Sindache, Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali di tutto il territorio si sono uniti in una serie di flash mob simultanei, hanno posato stringendo tra le mani cartelli celebrativi con i volti e i nomi delle 21 Madri Costituenti (nelle foto in allegato i sindaci di Osiglia Paola Scarzella e Ortovero Osvaldo Geddo), le donne straordinarie che nel 1946 parteciparono alla stesura della Carta Costituzionale, imprimendovi i principi di uguaglianza e parità.

L'obiettivo è quello di riaffermare l'impegno quotidiano nel tradurre i valori costituzionali in politiche locali concrete: dalla promozione delle pari opportunità all'inclusione sociale, fino al contrasto senza sconti a ogni forma di discriminazione.