Anche a Varazze "La lunga notte delle chiese" con i Caterinati

Anche il Gruppo di Varazze dell'Associazione Internazionale Caterinati ha aderito alla decima edizione dell'evento nazionale "La lunga notte delle chiese", che si terrà venerdì 6 giugno, nell'anno del quarto centenario dell'elezione di Caterina da Siena e Jacopo da Varagine a patroni, dalle ore 20 alSantuario Santissima Trinità, sito lungo la via Aurelia e visitabile per tutta la giornata, ad ingresso gratuito. Nella "notte bianca" si fonderanno musica, arte e cultura in chiave di riflessione, spiritualità ed evangelizzazione.

Il tema scelto da un’équipe formata da volontari provenienti da diverse diocesi è "Abbracciami", prende spunto dal Vangelo di Luca 15, 11 - 32 e si lega intimamente al cammino a cui la Chiesa è chiamata, ossia il pellegrinaggio di speranza e conversione in mezzo all'angoscia del mondo. Gli spunti di riflessione mettono in evidenziano l’abbraccio di Dio verso i propri figli visto in diverse prospettive. I Caterinati svolgeranno l’argomento attraverso la figura di santa Caterina da Siena per farla conoscere quale strumento dell’amore di Dio, portatrice di speranza e pace e capace di abbracciare l’intera umanità.

Sul sagrato della chiesa sarà allestita una mostra fotografica a cura dell'associazione Varagine.it, archivio storico della città, dedicata all’abbraccio dei varazzini a Caterina che da secoli si ripete il 30 aprile di ogni anno. Accanto alle foto saranno presenti le confraternite per testimoniare l’amore di Cristo crocifisso e l’Associazione Culturale Sacre Rappresentazioni di Caterina da Siena. La serata proseguirà all’interno, ricordando come il luogo di culto sia dedicato alla Santissima Trinità per volere della stessa santa Caterina, che nel 1376, di ritorno da Avignone, sostò a Varazze e liberò la popolazione dallapeste.

Il biblista don Claudio Doglio ripercorrerà la vita della santa senese mediante gli affreschi risalenti al XIX secolo e che ornano il santuario e spiegherà come l’amore di Cristo abbia ispirato ogni suo agire. Si affiancheranno la lettura di alcuni brani tratti dalle lettere di Caterina. I Domenicani proporranno alcune riflessioni sull’amore di Caterina verso l’umanità come espressione dell’amore di Dio, ricordando come il suo impegno le sia valso il titolo di patrona di Varazze e compatrona d’Italia e d’Europa. Completerà la proposta l’esecuzione di brani musicali tematici a cura del coro Chicchi di Riso, con la partecipazione del maestro Giovanni Musso.

"Con questo evento la nostra comunità vuole testimoniare l’abbraccio di Dio rivolto agli uomini attraverso una grande donna che, con il suo esempio difede, ha vissuto in un tempo difficile promuovendo la pace in modo instancabile ed esortando alla riconciliazione, tanto da divenire una delle poche donne alle quali è attribuito il titolo di Dottore della Chiesa - dichiara il Gruppo di Varazze dell'Associazione Internazionale Caterinati - L’adesione a 'La lunga notte delle chiese' vuole essere un’occasione unica, suggestiva e di grande coinvolgimento".