Insegna della sede Pd distrutta a Finale, Fratelli d'Italia prende le distanze dal gesto vandalico

Anche da altre forze politiche cittadine arriva la presa di distanza dal grave atto vandalico ha colpito il circolo del Partito Democratico di Finale Ligure, la cui targa identificativa della sede è stata completamente distrutta.

L’episodio ha suscitato reazioni nel panorama politico cittadino. Tra le prime prese di posizione, quella del Circolo cittadino di Fratelli d’Italia, espressa per voce dell’assessore Umberto Luzi, che condanna con fermezza l’accaduto: "Prendiamo le distanze da questi gesti che nulla hanno a che fare con la vita politica del Paese, ma sono atti vandalici".

L’assessore ha inoltre ricordato come anche la sede di Fratelli d’Italia, lo scorso anno, sia stata oggetto di un’azione simile:

"Anche la nostra sede cittadina fu pesantemente danneggiata da mano ignota ed anche in quel caso fu depositata una denuncia presso la Procura della Repubblica di Savona", ha aggiunto, rimarcando la necessità di una risposta ferma da parte delle Autorità.

Infine, un appello al senso civico e al rispetto tra forze politiche: "Questi episodi non devono in alcun modo incrinare i rapporti tra le forze politiche cittadine, improntate al confronto nel reciproco rispetto, come fondamenta irrinunciabili del vivere democratico", conclude Luzi.