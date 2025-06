A Savona la Veglia di Pentecoste col vescovo Marino organizzata dal Servizio per la Pastorale Giovanile

Sabato 7 giugno alle ore 21, nella Cattedrale Nostra Signora Assunta di Savona, il vescovo monsignor Calogero Marino presiederà la Veglia di Pentecoste per la Diocesi di Savona-Noli. Quest’anno la serata di preghiera è organizzata dal Servizio per la Pastorale Giovanile in collaborazione con l’ambito pastorale della Formazione della Diocesi.

La parte centrale sarà il "passaggio di testimone" fra chi ha partecipato al Giubileo degli Adolescenti e chi andrà a quello dei Giovani.

La veglia concluderà il cammino della "Scuola della Parola" 2024-2025 sul tema "Il cammino di speranza", scelto dal vescovo e in sintonia con quello del Giubileo universale della Chiesa cattolica.